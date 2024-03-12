Basketbolda EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali (Final Four) Mersin'de düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 12-14 Nisan tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek organizasyon Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dörtlü Final'de ev sahibi Çukurova Basketbol'un yanı sıra son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya ekibi USK Prag ile Fransa temsilcisi Villeneuve-d'Ascq yer alacak.

EuroLeague yarı finalinde iki Türk ekibini karşı karşıya getiren maçta Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding mücadele edecek. Yarı finalin diğer ayağında ise USK Prag ile Villeneuve-d'Ascq final için karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda yarı final maçları 12 Nisan Cuma günü oynanacak. Üçüncülük ve kupanın sahibini bulacağı final maçı ise 14 Nisan Pazar günü yapılacak.