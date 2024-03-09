NBA'de Batı Konferansı'nda mücadele eden iki ekip Portland Trail Blazers ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Parkeden galibiyetle ayrılan takım Houston Rockets oldu. Milli yıldız Alperen Şengün 19 sayı 9 ribaund ve 6 asistle maça damga vurdu. İşte detaylar...

NBA'de Batı Konferansı'nın iki ekibi Portland Trail Blazers ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Rockets, 123-107'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Rockets 63. maçında 28. kez kazanırken Blazers ise 62. maçında 45. yenilgisini aldı.

ALPEREN'DEN BAŞARILI PERFORMANS

Bu sezon üst üste gösterdiği performanslarla adeta NBA'e damgasını vuran Alperen Şengün, takımının galibiyetinde yine önemli rol oynadı. Milli yıldız, Portland Trail Blazers karşısında 19 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performans gösterdi.

Blazers'ta Dalano Banton'ın ise 30 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı takımına yeterli olmadı.