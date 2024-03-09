NBA'de Batı Konferansı'nın iki ekibi Portland Trail Blazers ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadeleden Rockets, 123-107'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Rockets 63. maçında 28. kez kazanırken Blazers ise 62. maçında 45. yenilgisini aldı.
ALPEREN'DEN BAŞARILI PERFORMANS
Bu sezon üst üste gösterdiği performanslarla adeta NBA'e damgasını vuran Alperen Şengün, takımının galibiyetinde yine önemli rol oynadı. Milli yıldız, Portland Trail Blazers karşısında 19 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performans gösterdi.
Blazers'ta Dalano Banton'ın ise 30 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı takımına yeterli olmadı.