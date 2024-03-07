Beşiktaş BOA 81-60 Spar Girona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, Spar Girona'yı 81-60 yendi ve final için büyük bir avantaj elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2024- 22:32