Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes 6-10 Bayern Münih (İlk çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 7 Mart Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
AVRUPA'DA 829. RANDEVU
Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarında 829. maçına çıktı.
Tarihinde Avrupa'da çıktığı 828 maçta 466 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 362 yenilgi yaşadı.