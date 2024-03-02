İşte NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 10:11