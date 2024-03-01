THY EuroLeague'in 27. haftasında Real Madrid ile Panathinaikos kozlarını paylaştı. İspanya'da oynanan mücadeleyi başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos deplasmanda 97-86 kazanmayı başardı.
Karşılaşmadan sonra Panathinaikos resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda "Deha" yazısıyla birlikte koç Ergin Ataman'ın soyunma odasındaki görüntüleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
The Mastermind 🪄☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/0OKR3ZDCjO— Panathinaikos BC (@paobcgr) February 29, 2024