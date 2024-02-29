Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 27. haftasında Partizan ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 100-90 kaybetti. İşte detaylar...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan Mozzart Bet'e 100-90 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, organizasyonda 16. yenilgisini yaşadı. Partizan ise 13. galibiyetini aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan maçın ilk periyodu, Anadolu Efes'in 20-17 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Partizan Mozzart Bet, soyunma odasına 43-40 önde gitti.

Ev sahibi takım, başa baş geçen üçüncü periyodu 64-59 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte Aleksa Avramovic'in sergilediği etkili performansla farkı açan Partizan, sahadan 100-90 galip ayrıldı.

Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Avramovic, galibiyette başrol üstlendi. Anadolu Efes'te ise Will Clyburn'ün 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.