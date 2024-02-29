NBA'de milli basketbolcumuz Onuralp Bitim ilk maçında yıldızlaştı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 116-112 yendi. Milli basketbolcumuz Onuralp Bitim'in ilk kez forma giydiği maçta ise Chicago Bulls sahasında Cleveland Cavaliers'ı 132-123 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.02.2024- 09:52