ING Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı. Heyecan dozu yüksek karşılaşma büyük mücadeleye tanıklık etti.
Parkeden 80 - 67'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe Beko, kupayı müzesine götüren taraf oldu.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 20- 26 Fenerbahçe Beko
2. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 35 - 42 Fenerbahçe Beko
3.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 49 - 63 Fenerbahçe Beko
4. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 67 - 80 Fenerbahçe Beko