Anadolu Efes 67 - 80 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek karşılaşmada rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 17:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024- 17:29