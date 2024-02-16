ING Türkiye Kupası'da heyecan devam ediyor.
Kupada final çıkmak için Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaştı.
Konya'da oynanan yarı final müsabakası, sarı-lacivertlilerin 99-68 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu mücadelenin ardından Fenerbahçe finale yükselerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.
İŞTE PERİYOR SONUÇLARI:
1. periyot: Fenerbahçe Beko 32-8 Beşiktaş Emlakjet
2. periyot: Fenerbahçe Beko 61-28 Beşiktaş Emlakjet
3. periyot: Fenerbahçe Beko 79-46 Beşiktaş Emlakjet
4. periyot: Fenerbahçe Beko 99-68 Beşiktaş Emlakjet