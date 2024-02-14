ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip parkeden 90-81 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

ING Türkiye Kupası çeyrek final maçı heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu.

Beşiktaş Emlakjet'in, Bahçeşehir Koleji'ni konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 96-81'lik skorla siyah beyazlılar oldu. Bu skorla Beşiktaş Emlakjet turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Beşiktaş Emlakjet 28-20 Bahçeşehir Koleji

2. Periyot sonucu: Beşiktaş Emlakjet 42-40 Bahçeşehir Koleji

3. Periyot sonucu: Beşiktaş Emlakjet 67-61 Bahçeşehir Koleji

4. Periyot sonucu: Beşiktaş Emlakjet 96-81 Bahçeşehir Koleji