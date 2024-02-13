NBA'e 10 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün 18 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Knicks'i mağlup eden Rockets, 4 maç sonra galip geldi.

Sezonun 24. galibiyetini alan ev sahibi Rockets'ta Dillon Brooks 23, Jabari Smith Jr 20 ve Aaron Holiday 18 sayıyla oynadı.

Art arda 3 olmak üzere 21. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 27, Donte DiVincenzo 23 ve Josh Hart 17 sayı buldu.

WEMBANYAMA'DAN 10 BLOKLA "TRİPLE-DOUBLE"

San Antonio Spurs'ün çaylak oyuncusu Victor Wembanyama, Toronto Raptors'ı 122-99 yendikleri maçta 27 sayı, 14 ribaunt, 10 blokla "triple-double" yaptı.

Wembanyama, Atlanta Hawks formasıyla Minnesota Timberwolves'a karşı 13 sayı, 19 ribaunt, 10 blokla oynayan Clint Capela'dan yaklaşık 3 yıl sonra blokla "triple-double" yapan ilk isim oldu. Hakeem Olajuwon ise NBA tarihinde 11 kezle bu istatistiğe en fazla ulaşan basketbolcu olmayı başardı.

Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Spurs'ün 11. galibiyetini aldığı mücadelede Devin Vassell 25, Jeremy Sochan 16 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise müsabakayı 5 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla tamamladı.

Ev sahibi Raptors'ta Gradey Dick'in 18 ve Kelly Olynyk'in 17 sayısı sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi.

76ERS, CAVALİERS'IN 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİNE SON VERDİ

Philadelphia 76ers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 123-121 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

76ers'ta Kelly Oubre Jr ve Buddy Hield 24'er, Tyrese Maxey 22 sayıyla sezonun 32. galibiyetinde önemli rol üstlendi.

Donovan Mitchell'ın 36, Jarrett Allen ve Darius Garland'ın 21'er sayısı, Doğu Konferansı ikincisi Cavaliers'ın 17. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 111-102

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 121-123

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 126-136

Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 99-122

Houston Rockets-New York Knicks: 105-103

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 87-96

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets: 112-95

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 112-104

Utah Jazz-Golden State Warriors: 107-129

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 100-121