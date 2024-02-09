THY EuroLeague'in 26. hafta müsabakasında Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Yunan ekibi karşılaşmadan 74 - 63 galibiyetle ayrıldı.
THY EuroLeague'de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi alan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri 5. maçında 3. mağlubiyetini aldı.
THY EuroLeague'de 27. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Saski Baskonia'yı ağırlayacak.
Panathinaikos ise deplasmanda Real Madrid'in konuğu olacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot sonucu: Panathinaikos 13- 21 Fenerbahçe Beko
2. Periyot sonucu: Panathinaikos: 38- 30 Fenerbahçe Beko
3.Periyot Sonucu:Panathinaikos : 57 - 47 Fenerbahçe Beko
4.Periyot Sonucu: Panatinaikos : 74 - 63 Fenerbahçe Beko