FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz TOFAŞ sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, TOFAŞ - Strasbourg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. TOFAŞ, Fransa temsilcisi Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TOFAŞ - Strasbourg basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOFAŞ - STRASBOURG BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TOFAŞ - Strasbourg basketbol maçı 31 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.