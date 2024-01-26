THY EuroLague'in 23. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Monaco karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz Anadolu Efes, rakibine 80 - 78 mağlup oldu.
Erdem Can'ın öğrencileri böylelikle 2 maç aradan sonra parkeden yenilgiyle ayrıldı.
Anadolu Efes, 24. haftada deplasmanda Zalgris'in konuğu olacak.
Monaco ise sahasında Partizan'ı ağırlayacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 23 - 22 Monaco
2.Periyot Sonucu: Anadolu Efes 43 - 39 Monaco
3. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 60 - 65 Monaco
4. Periyot Sonucu: Anadolu Efes 78 - 80 Monaco