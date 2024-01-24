İşte NBA'de gecenin sonuçları!

NBA'e 5 maçla devam edildi. Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup etti. Nuggets'ta Nikola Jokic; 31 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezonki 13. "Triple-double"ını yaptı. Takım arkadaşı Jamal Murray de 31 sayıyla galibiyete katkı verdi. İşte gecenin sonuçları... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 10:03