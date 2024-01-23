Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, normal süresi 89-89 biten maçta İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına uzatmalarda 106-97 yenildi.
Pınar Karşıyaka, 31 Ocak Çarşamba günü İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)
Pınar Karşıyaka: Carey 27, Martin 6, Hilliard 5, Vitto Brown 20, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 3, McCollum 19, Furkan Haltali 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep,
Lenovo Tenerife: Huertas 17, Diop 6, Sastre 12, Abromaitis, Cook 7, Vicedo 6, Fitipaldo 8, Guy 25, Shermadini 25, Doornekamp
1. Periyot: 22-16
Devre: 41-37
3. Periyot: 69-64
Normal süre: 89-89
Maç sonucu: Pınar Karşıyaka 97-106 Lenovo Tenerife