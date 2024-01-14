Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 102-87 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 9. mağlubiyetini yaşarken, Denizli temsilcisi beşinci galibiyetine imza attı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Fatih Güler
Galatasaray Ekmas: Radebaugh 5, Yeboah 19, De Bost 13, McCormack 17, Buğrahan Tuncer 11, Prepelic 19, Sadık Emir Kabaca 3, İsmet Akpınar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 14, Mason 19, Wright 36, Badzim 13, Çağatay Özkan, Muhaymin Mustafa 9, Hudson 9, İsmail Karabilen 2, Berke Aygündüz
1. Periyot: 15-24
Devre: 38-50
3. Periyot: 64-81