THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe Beko 22-22 Bayern Münih (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 38-39 Bayern Münih (İkinci çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 43-43 Bayern Münih (Üçüncü çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.