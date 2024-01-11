Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Bu tarz bir maç olmasını bekliyorduk. Bayern Münih fiziksel ve sert oynayan bir takım. Sonuna kadar iki taraf da kazanmayı hak etti. Hücumda iyiydik ama savunmada istikrarlı değildik. İniş çıkışlarımız oldu. Çift maç haftasının ikinci maçıydı, kazandığımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Uzun şutörlerin büyük avantaj sağladığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Herkese ihtiyacımız var. 90'dan fazla maç oynuyoruz, her zaman herkes hazır olmalı. Maçlarda uzun şutörler olması rüya gibi çünkü çok seçeneğiniz oluyor. Herkesin hazır olması ve katkıda bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

LASO: "İZLEMEK İÇİN DAHA GÜZEL BİR MAÇTI"

Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyuncularında yılbaşı nedeniyle mental ve fiziksel düşüş olduğunu dile getiren Laso, "Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. İzlemek için daha güzel bir maçtı. Mental ve fiziksel olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Fenerbahçe Beko'da tecrübeli oyuncular var. Çok iyi atışlar oldu. Açıkçası maçın sonunu tecrübe belirlemiş oldu." diye konuştu.