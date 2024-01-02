Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda PAOK'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı temsilcimiz 63-95 gibi farklı bir skorla kazandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu 32 sayı farkla 95-63 yendi.

PAOK Spor Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyoduna iyi başlayan TOFAŞ, ilk çeyreği 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta etkinliğini sürdüren Bursa temsilcisi, soyunma odasına 27 sayı farkla 53-26 önde gitti.

Üçüncü ve dördüncü periyotta da üstünlüğü bırakmayan TOFAŞ, mücadeleyi 32 sayı farkla 95-63 kazanarak, son 16 turu için avantaj elde etti.

Mücadelenin rövanşı, 9 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede, iki galibiyete ulaşan ekip, organizasyonda son 16 turu vizesi alacak.