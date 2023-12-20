THY EuroLeague'in 15. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 20-26 Zalgiris Kaunas
2. periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 26-37 Zalgiris Kaunas