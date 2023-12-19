Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) günün sonuçları

Son dakika spor haberi: Amerikan Basketol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligi gece oynanan maçlarla devam etti. Günün dikkat çeken karşılaşması Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 151-127 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etmesi oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 10:12