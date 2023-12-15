THY EuroLeague'in 14. hafta karşılaşmaları bugün oynanan müsabakalarla tamamlanıyor.
Son maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi.
Mücadele temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 86 - 74'luk üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kanarya bu galibiyetle THY EuroLeague'de 7. zaferini elde etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko 16. hafta karşılaşmasında Zalgiris'i konuk edecek.
Monaco ise sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak.
SARUNAS JASIKEVICIUS İLE İLK GALİBİYET
Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip Litvanyalı başantrenörüyle çıktığı ilk müsabakadan galibiyetle ayrıldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ