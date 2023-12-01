THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Erdem Can'ın öğrencileri rakibine diş geçiremedi. İşte detaylar...

THY EuroLeague'in 11. hafta kapanış maçında Kızılyıldız ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Anadolu Efes parkeden 97 - 83 yenik ayrıldı.

Erdem Can'ın öğrencileri bu mağlubiyetle 6. yenilgini almış oldu.

Kızılyıldız ise 2 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Carmelo Paternico, Carlos Cortes, Alberto Baena

KIZILYILDIZ: Dos Santos 15, Nedovic 23, Giedraitis 2, Mitrovic 19, Bolomboy 13, Lazarevic 2, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5

ANADOLU EFES: Larkin 21, Beaubois 13, Clyburn 17, Thompson 9, Jones 7, Hollatz, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 43-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-70

5 FAULLE: 38.37 Jones (Anadolu Efes)

Turkish Airlines EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.

Anadolu Efes bu sonuçla, 6'ncı yenilgisini yaşadı. Sırbistan ekibi ise 4'üncü kez sahadan galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: