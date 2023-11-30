FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Ekmas sahasında Hapoel Jerusalem'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hapoel Jerusalem basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HAPOEL JERUSALEM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Ekmas- Hapoel Jerusalem basketbol maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 21:30'da Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.