Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 70-61 yendi.

Galatasaray Ekmas bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Fatih Güler

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 17, Ray 9, Upson 13, Bruinsma 6, Perez 4, Leon Harun Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Ata Kahraman 3, Yesukan Onar 2, Gani Erdi Gülaslan, Murat Erensoy

Galatasaray Ekmas: Walden 3, İsmet Akpınar 5, Göksenin Köksal 5, Halilovic 5, Sadık Emir Kabaca 12, De Bost 12, Martin 12, Buğrahan Tuncer 12, Radebaugh 4, Samet Geyik

1. Periyot: 16-15

Devre: 28-24

3. Periyot: 48-45