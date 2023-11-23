THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Alba Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Real Madrid ile Alba Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Alba Berlin maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.