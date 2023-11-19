NBA'de Milwaukee Bucks evinde Dallas Mavericks'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 132-125 kazandı. Karşılaşmadan sonra basın toplantısı düzenleyen yıldız oyuncu Kyrie Irving kefiye ile çıkarak Filistin'e desteğini gösterdi.
NBA yıldızı Kyrie Irving Filistin'in yanında!
NBA'de Milwaukee Bucks evinde Dallas Mavericks'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 132-125 kazandı. Karşılaşmadan sonra basın toplantısı düzenleyen yıldız oyuncu Kyrie Irving kefiye ile çıkarak Filistin'e desteğini gösterdi.
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Yayın Tarihi: 19.11.2023- 18:45 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023- 19:01