NBA'de Milwaukee Bucks evinde Dallas Mavericks'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 132-125 kazandı. Karşılaşmadan sonra basın toplantısı düzenleyen yıldız oyuncu Kyrie Irving kefiye ile çıkarak Filistin'e desteğini gösterdi.

NBA'de Milwaukee Bucks evinde Dallas Mavericks'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 132-125 kazandı. Karşılaşmadan sonra basın toplantısı düzenleyen yıldız oyuncu Kyrie Irving kefiye ile çıkarak Filistin'e desteğini gösterdi.