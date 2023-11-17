THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos sahasında Virtus Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Panathinaikos ile Virtus Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHİNAİKOS - VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Virtus Bologna maçı 17 Kasım Cuma günü saat 22:15'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.