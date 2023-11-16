SIG Strasbourg 80-65 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET) Pınar Karşıyaka grupta ilk kez mağlup!

SIG Strasbourg 80-65 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET) Pınar Karşıyaka grupta ilk kez mağlup!

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Fransa ekibi SIG Strasbourg'a 80-65 mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 08:59