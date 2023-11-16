Rhenus Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren SIG Strasbourg, bu periyodu 15 sayı farkla 64-49 önde tamamladı.
Final periyodunda da Pınar Karşıyaka'nın dönüşüne izin vermeyen SIG Strasbourg, mücadeleyi 80-65 kazandı.
İzmir temsilcisi gruptaki ilk yenilgisini alırken, SIG Strasbourg yenilgisizliğini sürdürdü.
Pınar Karşıyaka, grubun dördüncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü SIG Strasbourg ile bu sefer sahasında karşılaşacak.