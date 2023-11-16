Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı CANLI | THY EUROLEAGUE

THY EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Çift maç haftasında ilk maçında Monaco'yu deviren Lacivert-beyazlılar, İtalya'da da galip gelerek yükselişini sürdürmek istiyor. Olimpia Milano - Anadolu Efes maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 22:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023- 23:33