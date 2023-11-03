Virtus Bologna - Anadolu Efes | CANLI

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.30'da başladı.
BOLOGNA 20-18 ANADOLU EFES | 1. PERİYOT SONUCU BOLOGNA 41-45 ANADOLU EFES | 2. PERİYOT SONUCU
BOLOGNA 41-45 ANADOLU EFES | 2. PERİYOT SONUCU
BOLOGNA 59-58 ANADOLU EFES | 3. PERİYOT OYNANIYOR
AVRUPA KUPALARINDA 807. RANDEVU
Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 807. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 806 karşılaşmada 457 galibiyet ve 349 yenilgi yaşadı.