Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Bayern Münih'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. A. Efes de İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın misafiri olacak. Ligde bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Real Madrid müsabakası ise ertelendi.
Euroleague'de 6. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Kızılyıldız - Bayern Münih
20.45 Fenerbahçe - Olympiakos
21.00 Zalgiris Kaunas - ASVEL
22.30 Valencia Basket - ALBA Berlin
22.30 Olimpia Milano - AS Monaco
3 Kasım Cuma
22.30 Barcelona - Panathinaikos
22.30 Baskonia - Partizan .
22.30 Virtus Bologna - A. Efes