Euroleague'de 6. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, Bayern Münih'i konuk edecek. Bu hafta Fenerbahçe, evinde Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. A. Efes de İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın misafiri olacak. Ligde bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Real Madrid müsabakası ise ertelendi.

Euroleague'de 6. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Kızılyıldız - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21.00 Zalgiris Kaunas - ASVEL

22.30 Valencia Basket - ALBA Berlin

22.30 Olimpia Milano - AS Monaco

3 Kasım Cuma

22.30 Barcelona - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Partizan .

22.30 Virtus Bologna - A. Efes