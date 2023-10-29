Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda A. Efes'i 95-76'lık skorla yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu sarı-kırmızılılar 22-19 önde tamamlarken, soyunma odasına da 45-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek yine Galatasaray'ın 68-59 üstünlüğüyle geçilirken son bölümde farkı açan konuk takım salondan 95-76'lık galibiyetle ayrıldı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Erhan Gürsel, Tolga Edis
ANADOLU EFES: Bryant 10, Thompson 12, Erkan Yılmaz 16, Ercan Osmani 6, Jones 18, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca, Erten Gazi 5, Clyburn 5, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 4
GALATASARAY: Walden 4, Halilovic 7, Buğrahan Tuncer 16, Martin 12, Yeboah 14, İsmet Akpınar 10, Sadık Emir Kabaca 9, Samet Geyik, Radebugh 8, Göksenin Köksal 15
1'İNCİ PERİYOT: 19-22
DEVRE: 35-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68