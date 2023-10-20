THY EuroLeague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı 20 Ekim Cuma günü saat 21.15'te S Spor Plus ve S Spor 2'de canlı yayınlanacak.