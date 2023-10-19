THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Olimpia Milano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Real Madrid, Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Olimpia Milano maçı 19 Ekim Perşembe günü saat 21:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.