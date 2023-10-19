THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko sahasında ASVEL'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ASVEL ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL CANLI SKOR:

Fenerbahçe Beko 16-28 Asvel (İlk çeyrek sonucu)

Fenerbahçe Beko 16-28 Asvel (İkinci çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı 19 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başladı ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.