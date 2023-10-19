THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, ASVEL ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
FENERBAHÇE BEKO - ASVEL CANLI SKOR:
Fenerbahçe Beko 16-28 Asvel (İlk çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Beko 16-28 Asvel (İkinci çeyrek oynanıyor)
FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı 19 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başladı ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.