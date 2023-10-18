FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği PAOK'a 88-77 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi PAOK'ta 21 sayı kaydeden Harrison oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Saverio Lanzarini, Peter Praksch
GALATASARAY: İsmet Akpınar 9, Halilovic 6, Martin 18, Buğrahan Tuncer 10, Walden 11, Samet Geyik, Sadık Emir Kabaca 7, Göksenin Köksal 10, Radebaugh 3, Yeboah 3
PAOK: Fridriksson 19, Gilmore 20, Harrison 21, McNeace 14, Tsiakmas 3, Arsenopoulos, Belaiauskas 11, Flatten, Margaritis, Tsairelis
1'İNCİ PERİYOT: 19-30
DEVRE: 42-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-71
Galatasaray 77-88 PAOK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, evinde ağırladığı PAOK’a 88-77 kaybetti.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2023- 21:02
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği PAOK'a 88-77 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi PAOK'ta 21 sayı kaydeden Harrison oldu.