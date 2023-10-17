Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 3. haftasında Fransız ekibi ASVEL'i konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 89-84 kazandı.

Euroleague'in ilk iki haftasında İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e mağlup olan lacivert-beyazlılar böylece turnuvadaki bu sezon ilk galibiyetini almış oldu.

Anadolu Efes, Euroleague'in 4. haftasında 20 Ekim Cuma günü evinde İspanya'nın Valencia takımıyla karşılaşacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

1. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 24-24 LDLC Asvel

2. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 43-35 LDLC Asvel

3. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 70-56 LDLC Asvel