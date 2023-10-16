A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'a katılmadıkları için 5 maç ceza alan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'le ilgili soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, "Bu süreci yeri geldiğinde Türkiye Basketbol Federasyonu aydınlatacaktır. Şunu ben net olarak söylemek istiyorum. Benim Türk Milli Takımı'nda antrenör olarak görevim milli takımda oynama hakkı olan tüm oyuncuları milli takıma davet etmek. Son ana, son güne kadar o oyuncuların milli takımda olması için çaba göstermek. Ben bu çabayı gösterdim. O yüzden ben vicdanen çok rahatım. Burada ben biraz kulüp yöneticilerini suçlu buluyorum. Olimpiyat elemelerinde Hırvatistan maçından 10 gün sonra veya 2 hafta sonra kulüplerin hazırlık maçlarında oynayan oyuncuların tam da o dönemde yaz döneminde milli takımda oynayamayacak kadar sakat olmasını ancak ve ancak Türkiye'ye gelip milli takım sağlık heyetinin son günde yaptığı kontrollerde ortaya çıkabilirdi. Bu olamadı, ben bunu belirttim" dedi.

Ergin Ataman konuya ilişkin ayrıca şunları söyledi:

"Ondan sonraki süreçte bu oyunculara bu cezaları ben verdirmedim. Türkiye'de daha önce yapılan bazı yönetmelikler var. Devşirme hakkı elde ettiğiniz zaman bunun size getirdiği maddi manevi avantajlar var. Kulüplerin avantajları var. Bunu kullanmadığınız zaman yönetmelikler belirlenmiş. Federasyon, disiplin kurulu ve tahkim kurulu da o yönetmeliklere göre karar vermiş. Kim ister Larkin ve Wilbekin gibi oyuncuları kaybetmeyi?. Herkese de bir sorumluluk düşüyordu. EuroLeague sezonunun tamamında, Türkiye Ligi play-off'larında ve kulüplerin hazırlık maçlarında oynarım ama milli takım dönemi geldiğinde o dönemi tedaviyle geçireceğim diyemezsiniz. O zaman bu diğer oyunculara haksızlık olur"