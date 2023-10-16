Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında karşılaştığı İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.

LDLC ASVEL ise ilk iki karşılaşmasında Sırbistan ekipleri Partizan ve Kızılyıldız'a yenildi.

AVRUPA KUPALARINDA 804. RANDEVU

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.