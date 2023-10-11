BKT EuroCup'un ikinci haftasında, temsilcimiz Türk Telekom, sahasında Buducnost'u konuk etti.
Türk Telekom, sahadan 79-77 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türk Telekom, gruptaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Başkent ekibi, önümüzdeki hafta zorlu Aris deplasmanında sahne alacak.
Telekom'da Jalen Adams 18 sayı – 2 ribaund – 2 asist, James Palmer Jr. 16 sayı – 4 ribaund – 3 asist, Tyrone Wallace 14 sayı – 5 ribaund – 6 asist, Steven Enoch 14 sayı – 12 ribaund ile mücadele etti.
Çeyrek Sonuçları:
1. Çeyrek: 25-20
2. Çeyrek: 50-38
3. Çeyrek: 69-58
4. Çeyrek: 79-77