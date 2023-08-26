Fenerbahçe Beko'da Raul Neto şoku
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve THY EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko'ya flaş haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Raul Neto, ülkesi Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İran ile oynadığı maçta sakatlanarak sedyeyle saha dışına çıkarıldı.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 14:54 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023- 14:54
Fenerbahçe Beko'ya yeni transfer Raul Neto'dan üzücü haber geldi.
Ülkesinin Dünya Kupası'nda İran ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan Brezilyalı basketbolcu, sahadan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz sezon NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Neto, oynadığı 49 maçta 3.2 sayı ve 1.6 asist ortalamaları tutturmuştu.