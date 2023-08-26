Fenerbahçe Beko'da Raul Neto şoku

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve THY EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko'ya flaş haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Raul Neto, ülkesi Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İran ile oynadığı maçta sakatlanarak sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2023- 14:54 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023- 14:54