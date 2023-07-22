Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri: Pınar Karşıyaka, Litvanyalı oyuncu Mindaugas Kuzminskas ile yollarını ayırdığını açıkladı.

P. Karşıyaka, forvet pozisyonunda oynayan Litvanyalı oyuncu Mindaugas Kuzminskas ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 33 yaşındaki Mindaugas Kuzminskas ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Mindaugas Kuzminskas'a P. Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Litvanyalı oyuncu geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayla ligde 13,8 sayı, 5,4 ribaund ve 1,1 asist ortalamasıyla oynarken Avrupa'da ise 10,2 sayı, 4,4 ribaund ve 1,8 asist ortalamalarını tutturdu.