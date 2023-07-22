P. Karşıyaka, forvet pozisyonunda oynayan Litvanyalı oyuncu Mindaugas Kuzminskas ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 33 yaşındaki Mindaugas Kuzminskas ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Mindaugas Kuzminskas'a P. Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Litvanyalı oyuncu geçtiğimiz sezon yeşil-kırmızılı formayla ligde 13,8 sayı, 5,4 ribaund ve 1,1 asist ortalamasıyla oynarken Avrupa'da ise 10,2 sayı, 4,4 ribaund ve 1,8 asist ortalamalarını tutturdu.