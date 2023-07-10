Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Nef, bir ismi daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 2 sezonu Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'de geçiren oyun kurucu Corey Walden'i 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 1,88 m boyundaki tecrübeli oyun kurucu Corey Walden'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 34 Almanya Ligi, 29 EuroLeague karşılaşmasında parkeye çıktı. Walden, EuroLeague'de 8.8 sayı, 1.8 ribaunt, 2.3 asist istatistikleri ile oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Miralem Halilovic, Akwasi Yeboah, Jonah Radebaugh, Buğrahan Tuncer, İsmet Akpınar ve Samet Geyik'i kadrosuna dahil etmişti.

Galatasaray Nef'e hoş geldin Corey Walden 💛❤️ #FightLikeALion 🦁

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— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) July 10, 2023