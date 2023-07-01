İspanya 83-51 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takım'ımız, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 83-51 yenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 83-51 mağlup oldu.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, yarı finalde İspanya ile karşılaştı.

İyi başladığı karşılaşmayı baştan sona üstün götüren İspanya, salondan 83-51 galip ayrılarak tarihinde ikinci kez finale yükseldi.

İspanya'da Jordi Rodriguez 20, Almansa Perez 17 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları olurken, ay-yıldızlılarda Karahan Efeoğlu 12 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye, üçüncülük maçında yarın ABD ile karşılaşacak. Finalde ise Fransa ile İspanya, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milliler, 2015 yılında oynadığı üçüncülük maçında Yunanistan'ı 80-71 yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.