Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli oyun kurucu Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Yağmur 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 4 numaralı formasını terleten Mehmet Yağmur ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav, James Palmer ve Yiğitcan Saybir'i transfer etmişti.