Pınar Karşıyaka'nın sezon başında Unics Kazan'dan renklerine kattığı 35 yaşındaki Amerikalı basketbolcu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeşil kırmızı formayla çıktığı 36 maçta ortalama 29 dakika sahada kalırken, maç başına 18. 3 sayı, 3 ribaunt ve 5 asist ortalaması yakaladı.
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Yayın Tarihi: 25.06.2023- 10:19