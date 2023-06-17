PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI CANLI | Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PINAR KARŞIYAKA ANADOLU EFES MAÇI CANLI | Pınar Karşıyaka Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Peki, Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 16:00